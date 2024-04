Já passou mais de um ano desde que Mic Mic e Óscar regressaram da sua incrível aventura.

E agora, após um plano diabólico de Don Vulture para sabotar a entrega do filhote do urso Grizzly ao seu opositor nas eleições presidenciais americanas, Mic Mic, Óscar, o Panda bebé e a Cegonha Karl partem numa nova e grande viagem para devolver o ursinho aos seus legítimos pais, salvar as eleições e todo o continente de uma explosão vulcânica.

Um filme de Vasiliy Rovenskiy e Natalya Nilova com as vozes portuguesas de Rui Unas, José Raposo, José Figueiras e Fátima Lopes.

25 DE ABRIL NOS CINEMAS

