Após se submeter a um teste de ADN, Edward (Carloto Cotta) e a sua namorada Riley (Brigette Lundy-Paine) embarcam numa viagem ao norte de Portugal para conhecer a família há muito perdida de Edward.

Ao chegar ao magnífico palacete na montanha, Edward fica encantado ao conhecer a sua mãe e irmão gémeo e ansioso por se conectar com as suas origens. No entanto, nem tudo é o que parece, e o protagonista rapidamente descobre que está ligado a eles por um monstruoso segredo.

Com realização e argumento de Gabriel Abrantes, "A Semente do Mal" junta no elenco Brigette Lundy-Paine, Carloto Cotta, Anabela Moreira, Alba Baptista, Rita Blanco e Sónia Balacó.

18 DE JANEIRO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

O SAPO Mag e a NOS Audiovisuais têm para oferecer:

* 5 bilhetes duplos para a estreia nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), quinta-feira, 18 de janeiro, sessão da noite (horário a confirmar aos premiados).

E habilite-se também a vencer um dos Kits de ADN que o SAPO Mag tem para oferecer com a NOS Audiovisuais, para que possa fazer o mesmo que a personagem principal do filme! Os Kits serão entregues aquando do levantamento dos bilhetes.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 09h59 de 17 de janeiro. Os resultados são divulgados nesta página até às 18h00.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras no dia do evento, para levantar os seus bilhetes. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.