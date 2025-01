Rio de Janeiro, anos 1970.

O Brasil enfrenta a dureza cada vez maior de uma ditadura militar iniciada em 1964. Rubens Paiva é um deputado do regime deposto, engenheiro de profissão. Em janeiro de 1971, homens armados entram na sua casa e levam-no para interrogatório. Nunca regressou, sendo oficialmente considerado como “desaparecido”.

Eunice Paiva, a sua esposa, é obrigada reinventar a sua vida após o ato violento e arbitrário do governo militar. Uma mãe de cinco filhos que tudo faz para que a família tenha uma vida normal, enquanto encobre deles a dura realidade do desaparecimento do pai; uma mulher na procura incessante do marido desaparecido, empenhada em descobrir a verdade por detrás do “desaparecimento”.

Candidato do Brasil aos Óscares de 2025 e um dos 15 finalistas às cinco nomeações para Melhor Filme Internacional, e potencial candidato noutras categorias, “Ainda Estou Aqui” é uma história do Brasil nos horríveis anos da ditadura militar.

Realizado por Walter Salles, conta com uma enorme interpretação de Fernanda Torres no papel de Eunice, Selton Mello como Rubens Paiva e Fernanda Montenegro como Eunice nos dias de hoje.

16 DE JANEIRO NOS CINEMAS

