Amar Amália, o projeto que homenageia a voz de Portugal – Amália Rodrigues - chega ao Casino Estoril.

Um espetáculo que percorre o reportório da maior Diva do Fado pela voz de grandes nomes do fado e da música portuguesa.

Cuca Roseta, Marco Rodrigues, Marisa Liz, Paulo de Carvalho e Sara Correia são os artistas que vão eternizar a memória de Amália com os fados de sempre.

A direção musical do projeto está a cargo de Marino de Freitas e conta com os músicos Luís Guerreiro na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso na viola de Fado, Marino de Freitas no Baixo, Vicky Marques na percussão e Rúben Alves nas teclas.

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer 3 convites duplos para o espetáculo Amar Amália, a 25 de novembro, a partir das 21h30, no Casino Estoril.

Basta responder a uma pergunta.

