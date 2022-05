De regresso aos palcos, os Anjos apresentam a Tour Voa.

Após o concerto no Porto, os Anjos encontram-se novamente com os seus fãs em Lisboa para os levar numa viagem ao mundo das emoções com as canções de sempre.

Na retrospetiva dos seus êxitos, não faltarão temas como “Perdoa”, “Ficarei”, “Quero voltar”, “Para longe” ou “Eterno”, música que bateu todos os recordes nas plataformas digitais e conquistou o primeiro lugar no top em Portugal, mas também os mais recentes ”Tempo” e “Voa”.

Os Anjos são talento, cumplicidade e muito trabalho entre dois irmãos que nos continuam a surpreender: centenas de milhares de discos vendidos, concertos e sempre nas preferências nas plataformas digitais, traduzem o apoio e a vasta legião de fãs a uma das maiores bandas portuguesas.

