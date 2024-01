"Bob Marley: One Love" celebra a vida e a música de um ícone que inspirou gerações com a sua mensagem de amor e unidade.

Pela primeira vez no grande ecrã, descobre a poderosa história desta Lenda, e as adversidades na sua jornada, que originaram a sua música revolucionária.

Produzido em parceria com a família Marley e protagonizado por Kingsley Ben-Adir, no papel do lendário músico e Lashana Lynch no papel da sua mulher Rita.

14 DE FEVEREIRO SÓ NOS CINEMAS

©2024 Paramount Pictures

PASSATEMPO

O SAPO Mag, em parceria com a Paramount Pictures e a NOS Audiovisuais, tem para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), quinta-feira, 8 de fevereiro, às 21h30;

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS NorteShopping (Matosinhos), quinta-feira, 8 de fevereiro, às 21h30;

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 09h59 de 6 de fevereiro. Os resultados são divulgados nesta página até às 18h00.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram) e da Paramount Pictures Portugal (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras no dia do evento, a partir das 13h30, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.