Atreve-te a dizer o seu nome.

Os moradores do bairro social Cabrini-Green, em Chicago, foram sempre aterrorizados por uma história de fantasmas passada de boca em boca sobre um assassino sobrenatural com um gancho em vez de mão, facilmente convocado por aqueles que ousassem repetir o nome dele cinco vezes em frente a um espelho.

No presente, uma década após a demolição das últimas torres de Cabrini, o artista plástico Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) e a namorada, a diretora de uma galeria Brianna Cartwright (Teyonah Parris), mudam-se para um condomínio de luxo em Cabrini, agora gentrificado, irreconhecível e habitado por "millennials" em ascensão social.

Com a sua carreira como pintor à beira de estagnar, um encontro casual com um veterano de Cabrini-Green (Colman Domingo) põe Anthony a par da assustadora e verdadeira história de Candyman. Ansioso por manter o seu estatuto no mundo da arte de Chicago, Anthony começa a explorar esses detalhes macabros no seu estúdio, como forma de inspiração para os seus quadros, abrindo sem querer uma porta para um passado complexo que desafia a sua sanidade e desencadeia uma onda aterradora de violência viral que o põe em rota de colisão com o destino.

A realizadora em ascensão Nia DaCosta (Little Woods) realiza esta versão contemporânea do clássico de culto "Candyman", com produção do vencedor de um Óscar Jordan Peele.

