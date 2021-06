Num futuro não muito distante, Todd Hewitt (Tom Holland) encontra Viola (Daisy Ridley), uma jovem misteriosa que cai no seu planeta, onde todas as mulheres desapareceram e os homens são atacados pelo O Ruído - uma força que expõe todos os seus pensamentos. Neste perigoso ambiente, a vida de Viola está ameaçada, e como Todd jura protegê-la, ele deve descobrir o seu próprio poder interior e desvendar os segredos sombrios do planeta.

De Doug Liman, o realizador de "Identidade Desconhecida" e "No Limite do Amanhã", "Chaos Walking – O Ruído" é baseado no admirado best-seller "The Knife of Never Letting Go", de Patrick Ness. No elenco estão ainda Mads Mikkelsen, David Oyelowo, Nick Jonas, Demián Bichir, Kurt Sutter e Cynthia Erivo.

O Sapo Mag, em parceria com a PRIS Audiovisuais, têm para oferecer cinco packs com merchandising oficial do filme "Chaos Walking – O Ruído", composto por bolsa tiracolo + garrafa.

