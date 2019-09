A Comic Con Portugal está de volta ao Passeio Marítimo de Algés de 12 a 15 de setembro para a sua sexta edição.

Este ano, o conceito do evento terá por base uma "Homenagem a Stan Lee". O espaço estará também renovado e com uma nova disposição dividida por 3 grandes áreas, com conteúdos de 10 temas.

A edição deste ano será marcada pela homenagem a um dos mais notáveis criadores de histórias de banda desenhada, responsável por alguns dos maiores super-heróis e vilões da Marvel Comics.

A 6º edição da Comic Con Portugal irá assumir na sua identidade visual o universo de super-heróis e das cidades criadas por Stan Lee, que faleceu em novembro do ano passado, a começar pela entrada no recinto do evento, onde os visitantes serão recebidos por um pórtico a recriar a cidade de Nova Iorque, com representações de edifícios criados por Stan Lee em diferentes filmes de super-heróis, como a famosa Torre Stark, da personagem Homem-de-Ferro.

