A Operação Nariz Vermelho assinala 20 anos a receitar alegria nos hospitais. Ao longo destas duas décadas, teve encontros únicos e transformadores com milhares de crianças, famílias e profissionais de saúde. Levou a arte para um espaço pouco provável e fez dos quartos e corredores dos hospitais o seu palco, numa intervenção adaptada, em que muitas vezes o público é composto pelo olhar de apenas uma criança.

Neste ano de celebração, nada melhor do que trazer «para fora» o que acontece dentro dos hospitais. Este espetáculo musical oferece às crianças, e ao grande público, que felizmente não se encontra no ambiente hospitalar, a identidade e o imaginário dos Doutores Palhaços. Através de canções inéditas, o musical apresenta o universo lúdico e a forma como o palhaço se relaciona com o mundo.

Os artistas que compõem o elenco nos hospitais farão esta viagem até ao palco, numa encenação com a conceção do Diretor Artístico da Operação Nariz Vermelho, Fernando Escrich.

Datas dos espetáculos:

27 outubro

11h00 e 14h30 (escolas)

28 outubro

14h30 (escolas)

29 outubro

11h00 e 15h30 (público geral)

30 outubro

11h00 e 15h30 (público geral)

