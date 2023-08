Zhi é um lóris lento que entra numa corrida de carros através da histórica Rota da Seda, na China, para salvar a Aldeia dos Lóris, incluindo a casa da sua avó, de ser demolida e modernizada por um sapo louco chamado Arquibaldo Vanglorioso, ex-campeão do circuito automobilístico. Quando um empreendimento de luxo chamado Prados Pantanosos ameaçam substituir a Aldeia dos Lóris, Zhi enfrenta o seu herói e propõe entrarem os dois na corrida do Rali da Rota da Seda - uma dura corrida de quatro dias – e se Zhi ganhar, Vanglorioso dá-lhe a escritura da casa da avó; se perder, torna-se o rosto dos Prados Pantanosos.

Durante o extenuante Rali, Zhi conta com a ajuda do seu amigo Gnash (um velho mecânico, que outrora derrotou Vanglorioso) e Vanglorioso usa todos os truques baixos para ganhar a aposta, desde tigres mafiosos, mísseis balísticos a uma lóris sedutora chamada Shelby. Com o carro destruído, zangado com Gnash e traído por Shelby, o destino de Zhi parece sombrio. Mas o poder da amizade e do amor salvam o dia.

24 DE AGOSTO NOS CINEMAS

