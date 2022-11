Ambientado após o colapso do ecossistema da Terra, "Crónicas de Vesper" acompanha Vesper (Raffiella Chapman), uma adolescente persistente de 13 anos que usa as suas habilidades de sobrevivência para subsistir num estranho e perigoso submundo com o seu pai doente, Darius (Richard Brake).

Quando Vesper encontra Camellia (Rosy McEwen), uma mulher misteriosa, sozinha e desorientada após um acidente aéreo, ela concorda em ajudá-la a encontrar o seu companheiro desaparecido em troca de uma passagem secreta para a Cidadela – o local onde os oligarcas vivem com conforto graças à biotecnologia de última geração.

Rapidamente Vesper descobre que o seu perigoso vizinho, Jonas (Eddie Marsan), anda à procura de Camelia porque esta guarda um segredo que pode mudar a vida de todos, para sempre. Influenciada a entrar nesta aventura perigosa, Vesper deve confiar na sua inteligência e habilidades de bio-hacking para desbloquear a chave para um futuro alternativo.

17 DE NOVEMBRO NOS CINEMAS

