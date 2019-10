Quantos momentos únicos poderão existir numa só vida? Resposta fácil e imediata: vários. Quem teve a sorte de assistir à primeira edição do EA LIVE Lisboa em 2018, no Coliseu de Lisboa, sabe que presenciou um momento único, poderoso.

E eis a boa notícia: vai poder sê-lo outra vez. Melhor, maior mas com a mesma qualidade e abrangência que é a sua imagem desde o início.

A edição do EA LIVE Lisboa 2019 irá decorrer num lugar mágico, que foi palco para concertos inesquecíveis: o Campo Pequeno. Vai ser lá que o conceito fastfest irá funcionar de forma ainda fluida, mais dançante, mais intensa. Sete bandas com atuações de 40 minutos. Vários DJ set de 20 minutos, enquanto decorrem as mudanças de palco. Liberdade para o público circular e poder escolher as suas atuações favoritas.

Mais uma vez Portugal e a língua portuguesa formam uma espécie de fio condutor de todos estes momentos. Os géneros musicais serão outra vez variados porque a música, sendo uma, acolhe a diversidade falando sempre o mesmo idioma.

Há consagrados e talentos que se estão a descobrir. Há rock, pop, rap. Há emoção. Há EA LIVE Lisboa, outra vez e mais forte. E sim, sim: o dia 12 de outubro vai oferecer mais um momento único que ninguém irá querer perder.

EA LIVE Lisboa

12 de outubro | Campo Pequeno

17h00: abertura de portas

18h00: início dos concertos

Gabriel o Pensador

The Gift

Capitão Fausto

Diabo na Cruz

Stereossauro

Keep Razors Sharp

Paus

DJ Set Clubbing

PASSATEMPO

O SAPO Mag têm para oferecer convites duplos para o EA LIVE.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 11 de outubro. Os resultados são divulgados até às 13h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo nas bilheteiras até meia-hora antes do início dos concertos. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de pressupõe a disponibilidade para estar presente nos eventos, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.