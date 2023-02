Os Excesso estão de volta com um rework da música "Eu Sou Aquele" e com dois concertos imperdíveis.

No dia 19 de maio sobem ao palco da Altice Arena, em Lisboa, e no dia 17 de hunho vão estar na Super Bock Arena, no Porto.

Para comemorar este regresso, o SAPO Mag e a Universal Music vão premiar 5 fãs da banda com um CD do Best Of e um cartaz do concerto de Lisboa.

Para participar, só tem de preencher o formulário e escrever uma frase criativa onde nos contes a sua melhor memória ao som das músicas dos Excesso.

