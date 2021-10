Berlim, 1931.

Jakob Fabian trabalha no departamento de marketing de uma fábrica de cigarros durante o dia e vagueia por bares, bordéis e estúdios de artistas com o seu próspero amigo Labude, de noite. Quando Fabian conhece a confiante Cornelia, consegue abandonar momentaneamente a sua atitude pessimista. Apaixona-se. Contudo, Fabian também se torna vítima de uma torrente de layoffs, enquanto Cornelia constrói uma carreira como atriz, graças ao seu chefe e admirador. Um acordo que Fabian considera difícil de aceitar. Mas não é apenas o seu mundo que está prestes a desmoronar...

Realizado por Dominik Graf, "Fabian: Going to the Dogs" junta no elenco principal Tom Schilling, Saskia Rosendahl e Albrecht Schuch. Esteve na Competição do Festival de Berlim este ano.

21 DE OUTUBRO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A Legendmain e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 bilhetes duplos para a sessão no dia de estreia nos Cinemas City Alvalade (Lisboa), a 21 de outubro pelas 21h00;

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 20 de outubro. Os resultados são divulgados até às 16h57.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, preferencialmente até 20 minutos antes do início do evento. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DE SEGURANÇA

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia da sessão, chegue com antecedência. Mantenha o distanciamento social necessário. Seguimos juntos nesta experiência. Bom filme!