A cidade do Porto recebe a 40ª edição de um dos festivais de cinema mais prestigiados a nível Europeu.

O Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do Porto decorre entre 25 de fevereiro e 8 de março e volta a apresentar um programa multifacetado numa edição de "celebração" com a presença de vários realizadores, produtores e atores dos filmes que vão estar em exibição e competição.

São 13 dias de festa para o mundo do cinema, onde produtores, realizadores, atores, atrizes, distribuidores e público se fundem num programa multifacetado, com filmes de todas as proveniências e géneros em antestreia mundial, internacional e europeia.

Será também um ano de festa, de celebração, de recordação dos grandes nomes do cinema que o Fantas catapultou para o estrelato. A estrutura competitiva será a mesma. Exibir-se-ão "Blade Runner - Perigo Iminente", de Ridley Scott, "Drácula de Bram Stocker", de Francis Ford Coppola, e "Touro Enraivecido", de Martin Scorsese, no FANTASCLASSICS.

A sessão oficial de abertura fica a cargo da película em antestreia mundial “Adverse,” do realizador Brian Metcalf (que vai estar presente), e que conta com Mickey Rourke no elenco. A de encerramento será com brasileiro "Loop", do Bruno Bini, com Bruno Gagliasso, Bia Arantes e Branca Messina.

Para além de cinema, haverá conferências, debates, Q&A´s, escolas de cinema que mostram os seus filmes, apresentações de livros, exposições de Artes Plásticas, apelando sempre à criação do gosto cultural.

Será um ano de homenagens, incluindo ao realizador Julian Richards, um velho amigo do Fantas, do qual serão exibidos cinco filmes, e a sua produtora Jinga Films, cujos filmes mais marcantes terão exibição garantida.

Pelo terceiro ano consecutivo, regressa ainda a mostra dedicada ao cinema de Taiwan, desta feita intitulada “The Wheel of Fortune”, numa viagem entre longas e curtas-metragens

E muito mais há de vir.

