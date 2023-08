O Festival do Crato vai realizar-se de 22 a 26 de agosto, celebrando a sua 37.ª edição como Feira de Artesanato e Gastronomia.

O cartaz, que aposta em alguns dos melhores artistas nacionais e internacionais, torna-o um dos festivais mais acarinhados pelo público português, para além da conhecida Feira de Artesanato e Gastronomia com entrada gratuita e o palco After-Hours com DJs.

A receção ao campista decorre no dia 20 de agosto, com entrada livre, e terá lugar no recinto da Feira de Artesanato e Gastronomia.

Tony Carreira é o artista convidado para o dia extra do Festival do Crato, intitulado Festa Solidária, a 21 de agosto, a partir das 22h00. O espetáculo tem o o objetivo de angariar de fundos a favor das associações humanitárias e solidárias do Município do Crato. Este dia conta ainda com um afterhours com Music by Luís Sousa + Mário Dias Sax, centrado em êxitos dos anos 1980 e 1990.

Cartaz do Festival do Crato 2023:

22 de agosto

Julinho KSD + Nininho Vaz Maia + Wet Bed Gang

After Hours DJ Matcho

23 de agosto

Plutonio + Rui Veloso + Diogo Piçarra (convidada especial: Bárbara Tinoco)

After Hours DJ Wilson Honrado

24 de agosto

Os Raiz + Os Quatro e Meia (convidados especiais: Bandidos do Cante) + Goran Bregović

After Hours DJ ZANOVA

25 de agosto

Linda Martini + Hybrid Theory + Two Door Cinema Club

After Hours Kura e DJ Nuno Luz

26 de agosto

Pedro Mafama + Ana Moura (convidado especial: Paulo Flores) + Editors

After Hours DJs Fernando Alvim e Ana Isabel Arroja

