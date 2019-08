Ivete Sangalo, Gipsy Kings, Gentleman, Gavin James e Pedro Abrunhosa são os cabeças de cartaz do Festival do Crato, que regressa à localidade alentejana de 27 a 31 de agosto.

Além da música, tal como é habitual, o certame integra a Feira de Artesanato e Gastronomia, com dezenas de expositores e diversas tasquinhas.

“Depois do sucesso da edição de 2018, que levou muitos milhares de pessoas à histórica vila alentejana, o Festival do Crato volta a ser paragem obrigatória no roteiro familiar e dos festivaleiros”, asseguram os organizadores.

Segundo a autarquia, o evento, que já é “um dos festivais mais acarinhados pelo público português”, tem um “cartaz fortíssimo”, com “a presença de alguns dos melhores artistas nacionais e internacionais da atualidade”.

A organização do festival, que incluirá ainda um palco “after-hours”, vai disponibilizar também um espaço para todos os festivaleiros que queiram acampar na zona.

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem 5 passes duplos (sem direito a campismo) para oferecer para o Festival do Crato 2019.

Basta responder a uma pergunta.

