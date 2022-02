O Festival Montepio às Vezes o Amor está de regresso nos próximos dias 12, 13 e 14 de fevereiro com concertos em 16 cidades que, durante estes dias, serão 16 verdadeiras capitais do amor numa celebração do Dia dos Namorados com a melhor banda sonora.

Na sua 8ª edição, o evento estreia-se em Lagos com o concerto “SOLO” de Mafalda Veiga e integra no seu cartaz concertos de inúmeros artistas de destaque nas cidades de Aveiro, Braga, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Coimbra, Lagoa, Leiria, Lisboa, Ourém, Porto, Santarém, Setúbal, Tomar, Torres Novas e Vila do Conde.

Numa edição com bastantes novidades, Bonga e Lena D’Água têm a sua estreia no Festival Montepio às Vezes o Amor no dia 12 de fevereiro no Teatro Aveirense e 13 de fevereiro no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa, respetivamente, assim como Bárbara Tinoco que se apresenta, pela primeira vez a solo, no Auditório Municipal Carlos do Carmo em Lagoa com três espetáculos nos dias 12 (sessão dupla) e 13 de fevereiro.

Além dos cantores e compositores já nomeados acima, o cartaz inclui outras propostas que prometem celebrar o Dia dos Namorados de uma forma inesquecível de Norte a Sul do país, incluindo The Black Mamba com primeira parte da dupla y.azz x b-mywingz no Coliseu Porto Ageas, no dia 12; Carlão no Convento São Francisco em Coimbra, no dia 14; e, também no dia 14, Resistência no Coliseu dos Recreios em Lisboa com primeira parte d’O Gajo.

Este é o cartaz da 8ª edição do Festival Montepio às Vezes o Amor, um evento com concepção e organização da Produtores Associados e Locomotiva Azul que, em 2021, foi distinguido com o Prémio Marketeer de evento do ano 2020 e que regressa agora com uma força e vontade acrescidas de celebrar o amor com cada vez mais pessoas através de concertos únicos e inesquecíveis, assinalando também um aguardado regresso em força da cultura e dos espetáculos ao vivo em 16 cidades que ficarão marcadas por um Dia dos Namorados inesquecível.

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer:

* 5 convites duplos para o concerto dos The Black Mamba (1ª parte: y.azz x b-mywingz) no Coliseu Porto Ageas, a 12 de fevereiro, às 21h00;

* 5 convites duplos para o concertos dos Resistência (1ª parte: O Gajo) no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 14 de fevereiro, às 20h30.

Basta responder a uma pergunta.

(*) De acordo com a legislação em vigor, para ter acesso aos espetáculos é obrigatória a apresentação do certificado digital para espectadores com idade igual ou superior a 12 anos OU um teste antigénio (48 horas) OU um teste PCR (72 horas).

ATENÇÃO

O passatempo termina às 14h00 de 11 de fevereiro. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) até cerca de 30 minutos antes do início do evento. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir aos eventos, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DE SEGURANÇA

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia dos espetáculos, chegue com antecedência. Mantenha o distanciamento social necessário. Para ter acesso às salas é obrigatória a apresentação do certificado digital para espectadores com idade igual ou superior a 12 anos OU um teste antigénio (48 horas) OU um teste PCR (72 horas). Seguimos juntos nesta experiência. Bons concertos!