Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, a identidade do nosso herói amigo da vizinhança é revelada, colocando as suas responsabilidades de super-herói em conflito com a sua vida pessoal/normal e colocando em risco aqueles com quem se preocupa.

Quando Peter pede ajuda ao Doutor Estranho para restaurar o seu segredo, o feitiço abre um buraco no seu mundo, libertando os vilões mais poderosos que já lutaram contra o Homem-Aranha em qualquer universo.

Agora, Peter terá que superar o seu maior desafio até hoje, que não alterará apenas o seu próprio futuro para sempre, mas também o futuro do Multiverso.

"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" é realizado por Jon Watts e junta no elenco Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei.

16 DE DEZEMBRO NOS CINEMAS

