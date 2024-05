O IndieLisboa apresenta a sua 21.ª edição entre 23 de maio e 2 de junho.

O IndieLisboa - Festival Internacional de Cinema de Lisboa, que vai lembrar os 50 anos do 25 de Abril, vai repartir-se entre os cinemas São Jorge, Ideal, Fernando Lopes (uma sala de cinema que existe na Universidade Lusófona), a Culturgest e a Cinemateca Portuguesa.

Para a 21.ª edição estão programados mais de 200 filmes: a sessão de abertura será com o documentário “I’m not everything I want do be”, de Klára Tasovská, sobre a artista checa Libuse Jarcovjáková; e encerra a 2 de junho com “Dream Scenario”, de Kristoffer Borgli, uma comédia negra protagonizada por Nicholas Cage.

A competição nacional, a secção central do festival, apresentará oito longas-metragens e 18 curtas portuguesas, um recorde, incluindo as estreias mundiais de “Banzo”, de Margarida Cardoso, “O Ouro e o Mundo”, de Ico Costa, e “O Melhor dos Mundos”, de Rita Nunes.

Além das habituais secções como a IndieMusic e Boca de Inferno, haverá espaço ainda para uma nova intitulada “Rizoma”, que será o "lugar do encontro e da celebração dos filmes em conjunto com o grande público do festival”. Um dos títulos será “Desconhecidos - All of us Strangers”, o muito elogiado e premiado filme de Andrew Haigh, com Andrew Scott e Paul Mescal.

O IndieJúnior dedicado aos mais pequenos também está de volta, com a programação de filmes para todas as idades, "workshops" e atividades em família que procuram oferecer uma experiência criativa, sempre com o cinema no seu centro.

Visite o sítio oficial para conhecer os pormenores de todas as propostas da programação.

