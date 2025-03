Existem 80.000 falantes nativos de irlandês na Irlanda. Seis mil vivem no Norte da Irlanda. Três deles formaram um grupo de rap chamado Kneecap. Esta é a história verídica de como este trio anárquico de Belfast se tornou a improvável figura de proa de uma revolução civil de direitos para salvar a sua língua materna.

Na Belfast pós-problemas, surge o turbulento trio de rap KNEECAP a preparar palco para o irlandês, o renascimento da língua irlandesa contra todo o sistema. O autoproclamado "escória de vida inferior" Liam Óg e Naoise, juntamente com o professor JJ, tornaram-se um símbolo político e a voz desafiadora e inquieta da Irlanda.

Enquanto lutam para deixar a sua marca no mundo, as pressões familiares e de relacionamentos ameaçam-nos e tentam bloquear a concretização dos seus sonhos, o trio cria uma narrativa que transcende a música.

Com Naoise Ó Cairealláin “Móglaí Bap”, Liam Óg Ó Hannaidh “Mo Chara”, JJ Ó Dochartaigh “Dj Provaí”, Josie Walker, Fionnuala Flaherty, Jessica Reynolds, Adam Best, com Simone Kirby e Michael Fassbender, uma fábula da vida real sobre o desejo intrínseco do homem pela identidade, o fascínio pelas drogas e a paixão pela vida, "Kneecap – O Trio de Belfast" é uma viagem alucinante e com muitas batidas e ritmos de hip-hop.

Entre dezenas de nomeações e prémios, vencedor de sete British Independent Film Awards, incluindo Melhor Filme, e um BAFTA para Melhor Estreia de um Argumentista, Realizador ou Produtor Britânico (Rich Peppiatt).

3 DE ABRIL NOS CINEMAS

PASSATEMPO

O SAPO Mag, em parceria com a Pris Audiovisuais, tem para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI El Corte Inglés (Lisboa), quarta-feira, 2 de abril, às 21h30;

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI Arrábida20 (Vila Nova de Gaia), quarta-feira, 2 de abril, às 21h30.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 10h59 de 28 de março. Os resultados são divulgados até às 18h00.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram) e da Pris Audiovisuais (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) nos cinemas até cerca de 30 minutos antes do início do evento. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.