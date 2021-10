Os Beatles regressaram a "Let It Be" com reedições especiais do 50.º aniversário.

O SAPO e a Universal Music estão à procura dos 5 maiores fãs da mítica banda para oferecer um CD desta nova edição.

Para participar, só tem de preencher um formulário e escrever uma frase criativa onde nos conte qual é a sua melhor memória passada ao som das músicas dos Beatles.

Participe no passatempo aqui.