Um filme de ação de tirar o fôlego, com romance, uma estética visual primorosa e efeitos visuais incríveis.

"Midway" foca-se na famosa batalha de Midway, um confronto entre a frota norte-americana e a Marinha Imperial Japonesa que mudou o rumo dos acontecimentos no teatro de guerra do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial.

O filme baseia-se em eventos verídicos e heróis verdadeiros, narrando a história da audácia e da coragem, de ambos os lados, naquela que foi a mais longa batalha marítima da Segunda Grande Guerra.

O elenco junta Ed Skrein (“Deadpool”), Luke Evans (“Drácula: A História Nunca Contada”), Patrick Wilson (“Aquaman”), Dennis Quaid (“Quatro Vidas de um Cachorro”), Woody Harrelson (“Han Solo”), Mandy Moore (“This Is Us”), Darren Criss (“American Crime Story”), Nick Jonas (“Jumanji: Bem-Vindo à Selva”) e Aaron Eckhart (“Invasão a Londres”).

7 DE NOVEMBRO NOS CINEMAS

