Depois de em 2019 terem embarcado na sua maior digressão de sempre (53 datas em apenas dois meses), os Moonspell fizeram o que podiam em 2020: recolheram-se para compor o seu novo disco, com data de lançamento prevista para fevereiro de 2021. Antes, celebram o Halloween em Beja.

O resultado permanece envolto em mistério e até agora só se sabe que a banda designa o seu novo disco com a letra H e que será gravado em Inglaterra por Jaime Gomez Arelliano, que trabalhou entre outros com os Paradise Lost, ulver ou Ghost. Este registo já não contará com a participação de Mike Gaspar, que, entretanto, saiu do grupo. Em sua substituição estará Hugo Ribeiro, com quem a banda já começou a colaborar na gravação do programa ELÉCTRICO (RTP/ANTENA3).

À beira de comemorar em 2022 o seu trigésimo aniversário, os Moonspell tornam a voar alto. A sua enorme legião de fãs não vai querer perder este novo lançamento que os consagrara como uma das bandas mais criativas e interessantes da atualidade, não só do heavy metal mundial, mas também da cena musical portuguesa.

O SAPO Mag têm para oferecer 20 convites para o concerto virtual dos Moonspell na sala virtual Pax Julia, no dia 6 de novembro, às 21h30.

