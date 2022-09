São 7 dias e mais de 100 filmes que compõem a programação histórica da 16.ª edição do MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa.

De 6 a 12 de Setembro, no Cinema São Jorge e noutros espaços nobres da capital, o Festival vai celebrar o cinema de género nas suas múltiplas vertentes e, como sempre, cruzá-lo com vários expressões artísticas.

Este ano, o grande destaque é o cinema de terror nacional, com o lançamento do livro “O Quarto Perdido do MOTELX - Os Filmes do Terror Português (1911-2006)”, a estreia de “Os Demónios do Meu Avô”, de Nuno Beato, as estreias mundiais de “Criança Lobo”, de Frederico Serra”, e da co-produção com Espanha “O Corpo Aberto”, de Ángeles Huerta, e ainda com o cine-concerto “Os Crimes de Diogo Alves”, onde o filme de 1911 é acompanhado por uma partitura original assinada por Bernardo Sassetti.

Entre os ilustres convidados desta edição, o mestre do terror italiano, Dario Argento, regressa ao MOTELX para apresentar o seu novo 'giallo', “Dark Glasses”, e a dupla de cineastas americana, composta por Aaron Moorhead e Justin Benson, traz “Something in the Dirt”, na sua estreia no Festival.

Visite o sítio oficial do MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa para conhecer os pormenores de todas as propostas da programação.

