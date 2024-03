O 12.º álbum de estúdio de Shakira, "Las Mujeres Ya No Lloran", já está em pré-venda e será lançado a 22 de março.

"Las Mujers Ya No Lloran", o primeiro álbum da artista colombiana em sete anos, é um testemunho deslumbrante da sua resiliência e força, bem como do poder da música para transformar as experiências mais difíceis em momentos valiosos.

A listening party portuguesa decorre no Museu do Tesouro Real, em Lisboa, no dia 21 de março, às 19h00, e inclui visita ao museu, photocall e comes e bebes.

Shakira refere: "A produção deste trabalho foi um processo alquímico. Ao escrever cada canção reconstruí-me a mim própria. Ao cantá-las, as minhas lágrimas transformaram-se em diamantes e a minha vulnerabilidade em resiliência".

O novo álbum inclui 16 faixas, 8 novas e um remix, e sete singles de sucesso lançados anteriormente, incluindo "Music Sessions Vol. 53" com Bizarrap, "TQG" com Karol G, "Te Felicito" com Rauw Alejandro, "Copa Vacía" com Manuel Turizo, entre outras.

As sete canções lançadas anteriormente têm já um total de 3,7 mil milhões de reproduções no Spotify. "TQG" e "Music Sessions Vol. 53" estrearam-se globalmente em #1 no Top 50 do Spotify. "Music Sessions Vol. 53" é a canção em espanhol mais tocada num único dia na história do Spotify. Shakira e Bizarrap também ganharam 'Canção do Ano' e 'Melhor Canção Pop' por "Music Sessions Vol. 53" no Grammy Latino 2023.

O novo álbum de Shakira marca a sua estreia em vinil, com quatro edições de arte distintas, cada uma acompanhada por uma variante exclusiva de vinil colorido. A edição Sapphire será oferecida exclusivamente na Amazon, enquanto a edição Ruby estará disponível apenas na FNAC em Portugal. Os fãs poderão encontrar a edição Emerald exclusivamente em Shakira.com e a edição Diamond estará disponível em todos os retalhistas.

