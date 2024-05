Grupos de amigos vagueiam por um mundo chuvoso, ventoso e escuro. Passam o tempo juntos tentando fugir dos seus empregos deprimentes, constantemente a deambular em direção ao mistério de novas possibilidades.

Filmado com tecnologia 360 no Sri Lanka, Perú e Taiwan, "O Auge do Humano 3" estreou no festival de Locarno de 2023, onde arrecadou o prémio da crítica Boccalino d’Oro. Passou depois por muitos outros festivais como Toronto, San Sebastián (melhor filme da secção Tabakalera), Nova Iorque, CPH:Dox ou Visions du Réel.

Eduardo Williams é realizador argentino reconhecido pela sua abordagem única dos locais de filmagem e a um raro sentido estético, com filmes continuamente premiados e apresentados em festivais e museus.

6 DE JUNHO NOS CINEMAS (Almada, Caldas da Rainha, Coimbra, Covilhã, Gondomar, Guarda, Lisboa, Ovar, Porto e S. João da Madeira)



PASSATEMPO

O Sapo Mag e a Oublaum Filmes têm para oferecer:

* 5 bilhetes duplos para a sessão especial nos Cinemas City Alvalade (Lisboa), sexta-feira, 7 de junho, a hora a confirmar (previsão: a partir das 19h00).

