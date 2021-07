Do argumentista e realizador James Gunn, chega-nos a aventura de ação e super-heróis da Warner Bros. Pictures "O ESQUADRÃO SUICIDA", um coletivo dos mais degenerados delinquentes do catálogo DC.

Bem-vindos ao Inferno — também conhecido como Belle Reve, a prisão com a mais elevada taxa de mortalidade dos EUA. Local onde os piores supervilões são encarcerados e de onde tudo farão para sair – inclusive juntarem-se à supersecreta, super duvidosa Task Force X.

Tarefa fazer ou morrer do dia? Juntar um coletivo de vigaristas, incluindo Bloodsport, Peacemaker, Capitão Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e a psicopata favorita de todos, Harley Quinn. Depois armá-los até aos dentes e atirar com eles (literalmente) para uma ilha à lá Corto Maltese, remota e recheada de inimigos. Fazendo trekking por selva fervilhando de inimigos militarizados e forças de guerrilha em cada esquina, o esquadrão está numa missão de busca e destruição, na qual podem apenas contar com o Coronel Rick Flag para os orientar... e com a tecnologia governamental de Amanda Waller nos seus ouvidos, acompanhando todos os seus passos. E, como sempre, um simples passo em falso e estão mortos (pode ser às mãos dos opositores, de um companheiro de equipa ou da própria Waller).

Se alguém estiver a fazer apostas, o melhor é apostar contra eles – todos eles.

"O Esquadrão Suicida" apresenta Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Alice Braga, Pete Davidson, Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Nathan Fillion, Steve Agee, Sean Gunn, Mayling Ng, Flula Borg, Jennifer Holland e Tinashe Kajese, com Sylvester Stallone e Viola Davis.

5 DE AGOSTO NOS CINEMAS

