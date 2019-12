Após ser dispensado honrosamente do serviço de Operações Especiais, o ex-soldado Peter Koslow (Joel Kinnaman) vê o seu mundo virado do avesso quando é preso depois de uma luta para proteger a sua mulher (Ana de Armas).

No entanto, é contactado por dois agentes do FBI (Rosamund Pike e Clive Owen), que lhe oferecem a possibilidade de lhe comutar a pena, mediante a condição de se tornar informador e usar os seus talentos numa operação para derrubar o mais poderoso senhor do crime de Nova Iorque, conhecido por O General. Quando a operação resulta na morte de um polícia, Koslow acaba por ficar no fogo cruzado entre a máfia e o FBI.

Num mundo de escolhas impossíveis, Peter Koslow tem de regressar à prisão, onde é obrigado a formular um plano para escapar às garras das três organizações mais poderosas de Nova Iorque – a máfia, a polícia e o FBI – para assim se poder salvar a si e à sua família.

9 DE JANEIRO NOS CINEMAS

