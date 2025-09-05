A grandeza exige sacrifício. O que eras capaz de fazer para te tornares no melhor de sempre?

Do vencedor de um Óscar Jordan Peele e das produções Monkeypaw, os produtores dos êxitos "Foge", "Nós", "Candyman" e "NOPE", chega uma viagem arrepiante ao interior do santuário da fama, da idolatria e da busca da excelência a qualquer custo, com um desempenho eletrizante de Marlon Wayans.

"O Maior" segue a jornada do antigo receptor universitário Cameron Cade (Tyriq Withers de "Atlanta", "Sei o que Fizeste no Verão Passado"), agora 'quarterback' em ascensão que dedicou a sua vida e identidade ao futebol americano. Na véspera do Combine, um evento anual de profissionais futebol americano, que reúne os melhores olheiros do desporto, Cam é atacado por um adepto desiquilibrado, e acaba por sofrer um traumatismo cerebral que pode pôr fim à sua carreira.

Quando tudo parece perdido, Cam recebe uma ajuda do seu herói, Isaiah White (Marlon Wayans), um lendário 'quarterback' oito vezes campeão e megaestrela cultural, que se oferece para o treinar no seu complexo isolado, que partilha com a sua esposa, Elsie White (Julia Fox), uma famosa influencer. Mas à medida que o treino de Cam acelera, o carisma de Isaiah começa a transformar-se em algo mais sombrio, levando o seu protegido para uma toca de coelho desorientadora que lhe pode custar mais do que alguma vez imaginou.

18 DE SETEMBRO NO CINEMA

