“O Pintassilgo” é a adaptação cinematográfica do mundialmente aclamado best-seller de Donna Tartt, vencedor do Prémio Pulitzer em 2014 na categoria de Ficção e da Medalha por Excelência Andrew Carnegie também na categoria Ficção.

Theodore “Theo” Decker tinha 13 anos quando a mãe foi morta num atentado no Metropolitan Museum of Art. A tragédia muda o curso da sua vida, lançando-o numa odisseia de tristeza e culpa, reinvenção e redenção, e até mesmo amor. Apesar de tudo ele agarra-se a um pedaço tangível de esperança daquele dia terrível... uma pintura de um passarinho acorrentado ao seu poleiro. O Pintassilgo.

Realizado por John Crowley ("Brooklyn"), “O Pintassilgo” apresenta um elenco multigeracional liderado por Ansel Elgort ("Baby Driver – Alta Velocidade"), a vencedora de um Óscar Nicole Kidman ("As Horas", "Big Little Lies"), Oakes Fegley, Aneurin Barnard, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Luke Wilson e Jeffrey Wright.

12 DE SETEMBRO NOS CINEMAS

