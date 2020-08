Scott (Pete Davidson) é um caso típico de “síndrome de Peter Pan” desde a morte do seu pai, bombeiro, quando tinha 7 anos. Agora, com 20 e tal anos, e tendo alcançado pouco ou nada, ele tem o, aparentemente inalcançável, sonho de se tornar tatuador. A sua ambiciosa irmã mais nova (Maude Apatow) vai para a Universidade, mas Scott continua a viver com a sua exausta mãe (Marisa Tomei), enfermeira nos Cuidados Intensivos, passando os seus dias a fumar erva, nas ruas com os amigos e em encontros secretos com Kelsey (Bel Powley), sua amiga de infância.

Quando a sua mãe começa a namorar com Ray (Bill Burr), um bombeiro fala-barato, este relacionamento irá desencadear uma cadeia de acontecimentos que forçarão Scott a enfrentar a sua dor e andar para a frente com a vida.

O elenco de "O Rei de Staten Island" inclui ainda Steve Buscemi e Pamela Adlon. A realização é de Judd Apatow ("Descarrilada", "Um Azar do Caraças", "Virgem aos 40 Anos").

20 DE AGOSTO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A Universal Pictures, a Cinemundo e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 20 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI El Corte Inglés (Lisboa), a 19 de agosto, pelas 20h00 (*);

* 20 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI ArrábidaShopping (Vila Nova de Gaia), a 19 de agosto, pelas 21h30 (*).

(*) Atenção às horas diferentes em Lisboa e Vila Nova de Gaia.

Basta responder a uma pergunta.

NORMAS NO REGRESSO ÀS SALAS DE CINEMA UCI

Estamos de regresso às salas de cinema. Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. Chegue com antecedência: cumprindo a orientação da DGS a lotação da sala foi reduzida. Mantenha o distanciamento social necessário.

Seguimos juntos nesta experiência. Bom filme!

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 18 de agosto. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, cerca de 30 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

Chegue com antecedência: os lugares são marcados e a lotação foi reduzida. O uso de máscara é obrigatório.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.