“Os Órfãos de Brooklyn” é realizado, produzido e protagonizado por Edward Norton.

Lionel Essrog (Norton) é um detetive privado solitário que vive com o Síndrome de Tourette enquanto tenta resolver o mistério por detrás do assassinato do seu mentor e único amigo, Frank Minna (Bruce Willis), nos anos 50, uma altura de grandes mudanças na cidade de Nova Iorque.

Com apenas algumas pistas e uma mente obsessiva do seu lado, Lionel desvenda os segredos bem guardados que mantêm o destino de toda a cidade em equilíbrio. Um mistério que o transporta dos clubes de jazz intoxicados de ginde Harlem, para os bairros problemáticos de Brooklyn, e ainda até aos corredores dourados dos maiores investidores de Nova Iorque. Enfrenta bandidos, corrupção e o homem mais perigoso da cidade na tentativa de honrar o seu amigo e salvar a mulher dele.

"Os Órfãos de Brooklyn" junta ainda no elenco Gugu Mbatha-Raw, Bobby Cannavale, Cherry Jones, Michael Kenneth Willams, Leslie Mann, Ethan Suplee, Dallas Roberts, Josh Pais, Robert Ray Wisdom, Fisher Stevens e ainda Alec Baldwin e Willem Dafoe.

14 DE NOVEMBRO NOS CINEMAS

