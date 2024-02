“Os Últimos Cinco Anos” conta-nos a história da relação disfuncional entre Jamie Wellerstein (Samuel Albuquerque), um romancista em franca ascensão, e Cathy Hiatt (Vânia Blubird), uma atriz que luta pela sua carreira sem grande sucesso.

Cinco anos os juntam, mas ao mesmo tempo cinco anos os separam. Os seus caminhos apresentam-se tão diferentes na forma como na cronologia. Jamie começa pelo início da sua relação, o seu primeiro encontro, avançando até à ruptura, enquanto Cathy começa pelo fim, o término do seu casamento, recuando no tempo até ao momento em que se apaixonam.

Este musical conta com a interpretação ao vivo de seis músicos da Lisbon Film Orchestra. Escrito por Jason Robert Brown, foi inspirado no casamento fracassado do próprio com Theresa O'Neill. Viu a sua estreia no Northlight Theatre de Chicago em 2001, sendo posteriormente produzido Off-Broadway em março de 2002. Desde então, teve inúmeras produções tanto nos Estados Unidos como no plano internacional.

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer 7 convites duplos para "Os Últimos Cinco Anos" no Teatro Armando Cortez / Casa do Artista, em Lisboa, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, às 21h30.

