No final da tarde de 1966, numa plantação de borracha vietnamita, 108 jovens soldados australianos e neozelandeses, na sua maioria inexperientes, detinham uma força contra 2500 homens. Esta é a história não contada destes soldados.

18 de Agosto de 1966. Final da tarde. Sul do Vietname.

Durante três horas e meia, sob chuva torrencial, lama e árvores caídas numa plantação de borracha chamada Long Tan, o general Harry Smith e a sua tripulação de 108 jovens soldados australianos e neozelandeses, na sua maioria inexperientes, lutam pelas suas vidas contra uma esmagadora força inimiga de 2.500 soldados vietcongues e norte-vietnamitas endurecidos pela batalha.

Com as munições a acabar, as baixas humanas a aumentar e o inimigo concentrado para o ataque final, cada homem começa a procurar forças para triunfar sobre um futuro incerto com honra, decência e coragem.

Realizado por Kriv Stenders, "Perigo Iminente" junta no elenco Travis Fimmel, Luke Bracey, Nicholas Hamilton, entre outros, retrata a Batalha de Long Tan, um dos combates mais ferozes e decisivos da história militar australiana.

21 DE NOVEMBRO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A PRIS Audiovisuais e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Alvaláxia (Lisboa), a 20 de novembro pelas 21h30;

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS GaiaShopping (Vila Nova de Gaia), a 20 de novembro, pelas 21h30.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 19 de novembro. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, cerca de 30 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.