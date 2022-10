A final do Red Bull FrancaMente decorre no dia 15 de outubro, às 21h00, no Capitólio, em Lisboa.

Procurando os maiores talentos do improviso no hip-hop português, a competição do Red Bull FrancaMente está aberta a qualquer MC maior de idade que queira demonstrar o seu reportório lírico.

Em países como os Estados Unidos, México e Brasil, as batalhas de rap de improviso mobilizam milhões de fãs e são há muito um palco incontornável no panorama cultural do continente americano. Portugal está ainda a arrancar, mas o potencial é imenso - foi isso mesmo que se verificou no ano passado com a primeira edição do Red Bull FrancaMente.

MC Break0ut foi o vencedor de 2021. Este ano, a competição está dividida em vários momentos e decorre entre julho e outubro.

Regula, Gson, Mundo Segundo, Perigo Público e Eva Rap Diva compõem o painel de jurados responsável por nomear o novo campeão.

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para ofecer 5 convites duplos para a final do Red Bull FrancaMente no dia 15 de outubro, às 21h00, no Capitólio, em Lisboa.

Basta responder a uma pergunta. A organização do evento enviará os convites digitais duplos aos vencedores por e-mail.

NOTA: o passatempo é para maiores de 18 anos e, como tal, menores só poderão entrar se forem acompanhados por um adulto.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 15h00 de 13 de outubro. Os resultados são divulgados até às 16h00 de 13 de outubro.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias). Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.