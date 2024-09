A aventura épica acompanha a viagem de um robot –ROZZUM unidade 7134, “Roz” para abreviar –que naufraga numa ilha desabitada e tem de aprender a adaptar-se ao ambiente agreste, construindo gradualmente relações com os animais da ilha e adotando um pequeno ganso órfão.

Uma história poderosa sobre a descoberta de si próprio, um exame emocionante da ponte entre a tecnologia e a natureza e uma exploração comovente do que significa estar vivo e ligado a todos os seres, "Robot Selvagem" é escrito e realizado por Chris Sanders, três vezes nomeado para um Óscar (argumentista e realizador de "Como Treinares o Teu Dragão", "Os Croods" e "Lilo & Stitch da Disney").

Baseado no premiado "The Wild Robot", de Peter Brown, um romance ilustrado publicado pela primeira vez em 2016, que se tornou um fenómeno, atingindo o primeiro lugar na lista de best-sellers do New York Times, inspirando uma trilogia que agora inclui "The Wild Robot Escapes" e "The Wild Robot Protects", o elenco de vozes originais junta Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Catherine O’Hara, Bill Nighy, Kit Connor e Stephanie Hsu, além de Mark Hamill, Matt Berry e Ving Rhames.

10 DE OUTUBRO SÓ NO CINEMA, VERSÃO DOBRADA E LEGENDADA

PASSATEMPO

A DreamWorks Animation, a Universal Pictures Portugal e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 15 convites duplos para a antestreia da versão dobrada nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), sábado, 5 de outubro, às 11h00;

* 10 convites duplos para a antestreia da versão dobrada nos Cinemas NOS GaiaShopping (Vila Nova de Gaia), sábado, 5 de outubro, às 11h00.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 9h59 de 3 de outubro. Os resultados são divulgados nesta página até às 18h00.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram) e da Universal Pictures Portugal (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) nos cinemas até cerca de 30 minutos antes do início do evento. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.