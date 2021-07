Uma das semanas mais aguardadas do ano chegou ao Discovery a 12 de julho. A Shark Week regressa com uma programação inteiramente dedicada a um dos predadores mais perigosos do planeta – o Tubarão.

Esta imperdível semana inclui um banquete de novos programas, todos com sabor a tubarão. A Shark Week pretende levar os espectadores num mergulho onde aventuras e descobertas não vão faltar. Ao trabalhar em conjunto com especialistas e instituições científicas mais respeitados, esta semana temática, que retrata tubarões, realça os novos avanços e desenvolvimentos com a mais recente tecnologia para revelar novas ideias sobre o poderoso e, muitas vezes, incompreendido tubarão.

A Shark Week 2021 conta com celebridades como Mike Tyson em 'Tyson Vs. Tubarões' e o rapper americano Snoop Dog que vai analisar a razão pela qual os grandes tubarões-brancos estão a fixar-se nas costas dos Estados Unidos em 'O Verão mais Tubarão'. Veremos também como a antiga estrela da NBA Shaquille O'Neal descobre as técnicas de caça mais espantosas do predador em 'Tubarões com Saquille O'Neal'.

A juntar a estes programas, o Discovery vai contar com ‘Abandoned Waters’, um programa que reflete a forma como a COVID-19 mudou a realidade das águas e permitiu aos investigadores de tubarões a oportunidade de estudar os grandes tubarões-brancos, como nunca antes tinham conseguido.

Esta Shark Week também terá ‘Pandemia Tubarão’, onde um grupo de cientistas vai analisar a forma como a pandemia alterou o comportamento dos tubarões. E em ‘Tubarão Branco: ameaça máxima’ um grupo de cientistas descobre que a Austrália, que está a passar por uma onda de ataques de tubarões-branco, não vive apenas sobre a ameaça de uma população desta espécie, mas sim duas.

Está na hora de mergulhar nas profundezas do oceano ao lado dos nossos especialistas para conhecer a verdadeira realidade do mundo misterioso dos tubarões.

