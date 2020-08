John David Washington é o novo Protagonista no filme de ação e sci-fi de Christopher Nolan, “Tenet”.

Armado apenas com uma palavra –Tenet – e lutando pela sobrevivência do planeta, o Protagonista viaja pelo mundo penumbroso da espionagem internacional numa missão que irá desvendar algo além do tempo real. Não se trata de uma viagem no tempo. Mas sim, uma inversão.

O elenco internacional de “Tenet” inclui também Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clémence Poésy, Aaron Taylor-Johnson e ainda Michael Caine e Kenneth Branagh.

Nolan escreveu e realizou o filme para o grande ecrã, recorrendo auma combinação de câmaras IMAX e 70mm. “Tenet”é produzido por Emma Thomas e Nolan. Thomas Hayslip foi o produtor executivo.

Atrás das câmaras, a equipa criativa de Nolan inclui o diretor de fotografia Hoyte van Hoytema, o diretor de arte Nathan Crowley, a montadora Jennifer Lame, o diretor de guarda-roupa Jeffrey Kurland, o supervisor de efeitos visuais Andrew Jackson e o supervisor de efeitos especiais Scott Fisher. A música foi composta por Ludwig Göransson. “Tenet” foi filmado em sete países diferentes.



PASSATEMPO

A Warner Bros. Pictures, a NOS Audiovisuais e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia IMAX nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), a 25 de agosto pelas 21h00;

* 10 convites duplos para a antestreia IMAX nos Cinemas NOS MarShopping (Leça da Palmeira), a 25 de agosto pelas 21h00.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 24 de agosto. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

NOTA IMPORTANTE: De acordo com as novas regras de segurança, após a receção do convite duplo, o mesmo deverá ser trocado na bilheteira do cinema, entre as 12h00 e as 19h00, de forma a garantir a marcação do lugar e o distanciamento previsto.

Só será aceite uma participação vencedora por pessoa e por passatempo. No ato de levantamento do convite será obrigatória a apresentação do documento de identificação do vencedor. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DOS CINEMAS NOS

Os Cinemas NOS retomam o seu funcionamento com novas regras que garantem a segurança de todos. Salas desinfetadas por nebulização, reforço de limpeza das salas e dos espaços comuns, monitorização online e permanente dos sistemas de ventilação e qualidade de renovação do ar, uso obrigatório de máscara por colaboradores e clientes, gel desinfetante em vários pontos, circuitos diferenciados de circulação de entradas e saídas e sinalética própria, são algumas das novas medidas implementadas pela NOS Cinemas, conferindo total segurança na permanência dentro dos seus espaços.

Todos os lugares são marcados por forma a garantir o distanciamento de segurança de um lugar (lugares alternados e desencontrados na fila), eliminação de intervalos e os horários das sessões são mais espaçados de forma a permitir mais tempo para o reforço da higienização das salas entre cada sessão.