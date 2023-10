A história de "The Hunger Games" – 64 anos antes de Katniss Everdeen se voluntariar como Tributo, e décadas antes de Coriolanus Snow se tornar o tirano Presidente de Panem.

A nova aventura acompanha o jovem Coriolanus (Tom Blyth), a última esperança da outrora orgulhosa família Snow, cuja linhagem decadente significou uma queda em desgraça no Capitólio do pós-guerra.

Com o seu sustento ameaçado, Snow aceita relutantemente a missão de ser o mentor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) – um tributo do empobrecido Distrito 12 – nos 10.º The Hunger Games. Assim que o encanto de Lucy Gray cativa o público de Panem, Snow vê uma oportunidade de mudar o destino de ambos.

Com tudo pelo que trabalhou em jogo, Snow une-se a Lucy Gray para virar as probabilidades a seu favor. Lutando contra os seus instintos tanto para o bem quanto para o mal, Snow parte numa corrida contra o tempo para sobreviver e revelar se acabará por tornar-se um pássaro... ou uma cobra.

"The Hunger Games: A Balada dos Pássaros e Serpentes" oferece um cenário original que leva a série a um território desconhecido, ao mesmo tempo que permanece tematicamente conectado aos outros filmes da franquia.

O elenco é totalmente novo: Tom Blyth (“Billy the Kid”), Rachel Zegler ("West Side Story"), Peter Dinklage (“A Guerra dos Tronos"), Hunter Schafer (“Euphoria”), Josh Andrés Rivera ("West Side Story"), Jason Schwartzman ("Rushmore") e Viola David (vencedora do Óscar por "Vedações").

O quinto filme da franquia é realizado por Francis Lawrence, que regressa e amplia este mundo incrível depois de realizar "The Hunger Games: Em Chamas" e "The Hunger Games: A Revolta — Partes 1 e 2".

16 DE NOVEMBRO NOS CINEMAS

