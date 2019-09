Uma animação divertida e repleta de emoção, para toda a família.

Desde o dia em que nasceu que Trouble vive uma vida luxuosa; tem as melhores roupas, brinca com os melhores brinquedos e dorme na melhor cama que algum outro cão. Após a morte do seu rico dono, Trouble sente-se sozinho, perdido e em busca de um caminho de regresso a casa. Tudo é novo e assustador na cidade e os perigos espreitam a cada esquina.

Nesta nova aventura Trouble conhece Rousey, um cão de rua com quem faz amizade e lhe vai ensinar os truques do mundo real e Zoe, uma cantora de 18 anos que está a tentar construir o seu lugar no mundo da música. À sua maneira, ambos vão ajudar Trouble a descobrir que o mais importante na vida não é o que tu tens mas sim, quem tu tens.

A versão portuguesa de "Trouble: Aventura na Cidade" integra as vozes de Liliana Santos, Mariana Pacheco, Rui Unas, Ana Bola e Wet Bed Gang.

19 DE SETEMBRO NOS CINEMAS

