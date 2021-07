No "thriller" de espionagem repleto de ação da Marvel Studios "Viúva Negra", Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, terá de confrontar as partes mais sombrias da sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado.

Perseguida por uma força que não vai parar enquanto não a destruir, Natasha vai ter que lidar com o seu passado como espiã e com as relações que deixou para trás muito antes de fazer parte da equipa dos Vingadores.

Scarlett Johansson regressa ao seu papel como Natasha/Viúva Negra, Florence Pugh surge como Yelena, David Harbour como Alexei, também conhecido como The Red Guardian e Rachel Weisz como Melina. Realizado por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, "Viúva Negra" é o primeiro filme da Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel.

NOS CINEMAS E NO DISNEY+ COM ACESSO PREMIUM A UM CUSTO ADICIONAL

