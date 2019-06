Ontem, todos conheciam os Beatles. Hoje apenas Jack conhece as músicas. Ele está prestes a tornar-se numa grande estrela.

Jack Malik (Himesh Patel, da série da BBC “Eastenders”) é um cantautor à procura do sucesso numa pequena cidade costeira inglesa, com sonhos de fama que ameaçam desaparecer, apesar da forte dedicação e apoio da melhor amiga de longa data, Ellie (Lily James, de “Mamma Mia! Here We Go Again”, "Cinderela").

Depois de um acidente com um autocarro durante um misterioso apagão global, Jack acorda e descobre que os Beatles nunca existiram … e dá por si num problema muito complicado.

Interpretando músicas da melhor banda de sempre para uma audiência que nunca ouviu falar neles, e com a ajuda da sua determinada agente americana Debra (Kate McKinnon, vencedora de um Emmy), a fama de Jack explode. Mas à medida que a sua popularidade aumenta, o mesmo acontece com o risco de perder Ellie – a única pessoa que sempre acreditou nele.

Do realizador vencedor de um Óscar, Danny Boyle (“Quem Quer Ser Bilionário?”, “Trainspotting”, “28 Dias Depois”), e do argumentista nomeado para um Óscar, Richard Curtis (“Quatro Casamentos e Um Funeral”, “O Amor Acontece”, “Notting Hill”), chega uma comédia rock-n-roll sobre música, sonhos, amizade e a longa e sinuosa estrada que nos leva ao amor da nossa vida. E com novas versões dos sucessos mais adorados dos Beatles.

27 DE JUNHO NOS CINEMAS

