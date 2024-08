Foi uma das séries mais aguardadas dos últimos tempos, mas acabou: não vai haver segunda temporada de "A Acólita", a mais recente expansão do universo "Star Wars" no Disney+, confirmaram várias fontes da Lucasfilm à imprensa dos EUA.

Com a particularidade de cerca de um quarto da série ter sido filmada na ilha da Madeira, que representou vários planetas, a série do Disney+ debruçava-se sobre a investigação de uma vaga de crimes que coloca um Mestre Jedi em rota de colisão com uma guerreira que esteve sob sua orientação e treino, 100 anos antes da história do Episódio I – “A Ameaça Fantasma” e de haver um Império, entre a era da Alta República e a trilogia de prequelas.

Embora tenha recebido elogios moderados dos críticos, a série de oito episódios dividiu os fãs e após uma estreia promissora a 4 de junho que se tornou a melhor estreia do ano no Disney+, acabou por não vingar nas audiências.

Criada por Leslye Headland ("Boneca Russa"), que também realizou os dois primeiros capítulos, tinha Amandla Stenberg ("The Hunger Games - Os Jogos da Fome") e Lee Jung-jae ("Squid Game") nos papéis principais, além de Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Dafne Keen, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean-Charles Chapman e Carrie-Anne Moss.