"Depois de perder os pais num incêndio misterioso, Alice Hart, de 9 anos, é criada pela avó June numa quinta de flores, onde aprende que há segredos por trás dos segredos. No entanto, anos depois, a descoberta de uma traição obriga Alice a enfrentar o passado": este é o ponte de partida de "The Lost Flowers of Alice Hart", série que se estreia esta sexta-feira, dia 4 de agosto, na Amazon Prime Video.

Em conversa com o SAPO Mag, Sarah Lambert, a criadora da série, confessa que ficou rendida ao livro de Holly Ringland, que inspirada a adaptação televisiva, quando leu as primeiras linhas numa livraria. "Fui a uma livraria e e li as primeiras linhas e foram as linhas de abertura. A partir de então, sabia que queria fazer isto", conta.

"The Lost Flowers of Alice Hart" conta com Alycia Debnam-Carey, Sigourney Weaver, Leah Purcell e Asher Keddie nos papéis principais.

"Com o fundo da impressionante paisagem natural da Austrália e com as flores silvestres e plantas autóctones como forma de expressar aquilo que não é possível, o apaixonante drama familiar acontece durante várias décadas. À medida que cresce, a viagem de Alice vai alcançar um clímax emocional no qual vai lutar pela vida contra o homem que ama", resume o serviço de streaming.