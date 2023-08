A HBO Max anunciou esta sexta-feira a renovação para a terceira temporada de "A Grande Onda da Nazaré".

Foi em julho 2021 que começou a série documental desportiva em seis partes que cruzou a história transformadora da Nazaré com o pioneiro do surf de ondas grandes Garrett McNamara e "a procura contínua dos seus colegas pela onda mais alta do planeta".

"Abrangendo quatro continentes, 'A Grande Onda da Nazaré' é uma história inspiradora de um grupo de pessoas à procura de alcançar novos patamares e uma vila e desporto que mudaram para sempre devido a um sonho aparentemente impossível", explicava o serviço de streaming na época.

A segunda temporada, que estreou na abril deste ano, continuou a seguir Garrett, a sua esposa Nicole e o seu núcleo de amigos e colegas surfistas na vila à beira-mar. Encontra-se nomeada para seis Emmy, o maior número para uma série documental este ano, incluindo Melhor Série Documental ou de Não-Ficção.

“Não podemos estar mais entusiasmados por continuar a jornada com os nossos incríveis surfistas e equipa. A HBO tem sido uma parceira incrível. Infinitamente grato pelo seu entusiasmo, apoio e colaboração criativa”, destacou o realizador Chris Smith no comunicado oficial.

“Estamos entusiasmados por continuar a busca pela lendária onda de 30 metros e ansiosos para aumentar o incrível universo de surfistas e histórias. Deixamos muita gratidão à família McNamara, à comunidade das ondas grandes, à brilhante equipa de produção, à cidade da Nazaré e aos nossos incríveis parceiros da HBO por darem vida à série", salientou por sua vez Joe Lewis, produtor executivo.