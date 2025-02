A Prime Video revelou o trailer da terceira temporada de "A Roda do Tempo", que se estreia 13 de março. A série é baseada na saga de romances de fantasia mais vendida de Robert Jordan, e é co-produzida pela Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

"O trailer repleto de ação mostra o que está em jogo na nova temporada e oferece um vislumbre de um mundo em mudança, onde a poderosa Aes Sedai, Moiraine Damodred (Rosamund Pike), é atormentada pelas suas visões do futuro, e Rand al'Thor (Josha Stradowski) luta para cumprir o seu destino como O Dragão Renascido - escolherá ele a Luz ou deixará que as Trevas o consumam?", destaca o serviço de streaming em comunicado.

Veja o trailer:

O ator português Nuno Lopes será uma das novas caras da terceira temporada de "A Roda do Tempo". Isabella Bucceri, Nukâka Coster-Waldau, Salóme Gunnarsdóttir, Björn Landberg, Synnøve Macody Lund, Shohreh Aghdashloo, Olivia Williams, Luke Fetherston e Callum Kerr também se vão juntar ao elenco da série baseada na saga de Robert Jordan, que fez sucesso em todo o mundo, com mais de 90 milhões de cópias vendidas.

"A Roda do Tempo" é uma das séries de maior sucesso do serviço de streaming - em 2021, a primeira temporada tornou-se o maior lançamento de uma série original na história da Prime Video e mantém-se entre os três maiores lançamentos de séries da plataforma, atrás apenas de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" e "Fallout".

Muitas vezes comparada com "A Guerra dos Tronos", a produção conta "uma história de magia e aventura que captou a imaginação dos fãs em todo o mundo". Ambientada num mundo épico, onde a magia existe mas apenas algumas mulheres têm acesso a ela, a história começa com Moiraine (Rosamund Pike), membro de uma organização feminina incrivelmente poderosa chamada Aes Sedai, quando chega à pequena cidade de Two Rivers.

O enredo da terceira temporada baseia-se maioritariamente no quarto livro da saga de Jordan, "A Ascensão da Sombra", um dos favoritos dos fãs, e vai transportar os espectadores a novas regiões e cidades no continente fictício das Terras Ocidentais, incluindo a Terra Deserta de Aiel, a inebriante e perigosa cidade portuária de Tanchico e a cidade proibida e cheia de nevoeiro de Rhuidean, onde Rand e Moiraine.

"Enquanto isso, do outro lado do mundo, na cidade natal de Rand, Dois Rios, o seu amigo de infância Perrin Aybara (Marcus Rutherford) também embarca numa viagem pessoal que o vai marcar para sempre", resume a Prime Video.

A terceira temporada de "A Roda do Tempo" estreia com o lançamento dos três primeiros episódios. Todas as semanas vai ser lançado um novo episódio até ao final da temporada, a 17 de abril.