O ator português Nuno Lopes será uma das novas caras da terceira temporada de "A Roda do Tempo". Os novos episódios da série estreiam-se a 13 de março na Amazon Prime Video.

Isabella Bucceri, Nukâka Coster-Waldau, Salóme Gunnarsdóttir, Björn Landberg, Synnøve Macody Lund, Shohreh Aghdashloo, Olivia Williams, Luke Fetherston e Callum Kerr também se vão juntar ao elenco da série baseada na saga de Robert Jordan, que fez sucesso em todo o mundo, com mais de 90 milhões de cópias vendidas.

"A Roda do Tempo" é uma das séries de maior sucesso do serviço de streaming - em 2021, a primeira temporada tornou-se o maior lançamento de uma série original na história da Prime Video e mantém-se entre os três maiores lançamentos de séries da plataforma, atrás apenas de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" e "Fallout".

Muitas vezes comparada com "A Guerra dos Tronos", a produção conta "uma história de magia e aventura que captou a imaginação dos fãs em todo o mundo". Ambientada num mundo épico, onde a magia existe mas apenas algumas mulheres têm acesso a ela, a história começa com Moiraine (Rosamund Pike), membro de uma organização feminina incrivelmente poderosa chamada Aes Sedai, quando chega à pequena cidade de Two Rivers.

"Lá, ela embarca numa perigosa jornada pelo mundo com cinco jovens, um dos quais profetizado como Dragão Renascido, e que poderá salvar ou destruir a humanidade", resume o serviço de streaming.

No final da segunda temporada, depois de derrotar Ishmael, Rand reúne-se com os seus amigos em Falme e é nomeado O Dragão Renascido. "Mas, na terceira temporada, as ameaças à Luz multiplicam-se: a Torre Negra está dividida, o Ajah Negro está livre, velhos inimigos regressam a Dois Rios e os restantes Renegados perseguem o dragão... incluindo Lanfear, cuja relação com Rand envolverá uma escolha crucial entre a Luz e as Trevas para ambos", adianta a sinopse.

"À medida que os laços com o seu passado começam a desenvolver-se e os seus poderes corrompidos se tornam mais fortes, Rand torna-se cada vez mais irreconhecível para os seus aliados mais próximos, Moiraine e Egwene. Estas poderosas mulheres, que começaram a série como professora e aluna, têm de trabalhar em conjunto para impedir que o dragão se transforme na Escuridão... custe o que custar", acrescenta a Prime Video.