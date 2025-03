No fim de semana de estreia, a minissérie, que volta a juntar o ator Stephen Graham e o realizador Philip Barantini, que já tinham colaborado na longa-metragem "Ponto de Ebulição", chegou ao primeiro lugar do top diário do serviço de streaming em todo o mundo.

A minissérie tem recebido também elogios da crítica. "A coisa mais próxima da perfeição televisiva em décadas. Jack Thorne e Stephen Graham assinam um drama assombroso sobre um adolescente acusado de homicídio. As suas interpretações deslumbrantes e as questões devastadoras que levanta permanecerão connosco durante muito tempo", elogia o The Guardian.

"É uma minissérie caótica e cativante", escreve o The New York Times, acrescentando que a história "é também uma poderosa crítica social".

"Adolescência" conta a história de como a realidade de uma família é virada do avesso quando Jamie Miller (Owen Cooper), de 13 anos, é detido pelo homicídio de uma adolescente que frequenta a mesma escola que ele. Stephen Graham interpreta o papel do pai de Jamie e 'adulto modelo', Eddie Miller.

Já Ashley Walters interpreta o papel do Detetive Inspetor Luke Bascombe, e Erin Doherty é Briony Ariston, a psicóloga clínica destacada para o caso de Jamie.

"O que faria se o seu filho fosse acusado de homicídio? Essa é uma das várias questões no centro do novo drama criminal 'Adolescência'", adianta o serviço de streaming.

Cada episódio da minissérie foi filmado num único e ininterrupto plano-sequência. "A intensa história desenrola-se em tempo real, à medida que as personagens principais — desde a família envolvida até aos detetives que investigam o crime — procuram respostas na sequência de uma tragédia chocante. Quem é realmente responsável? Porque aconteceu? Poderia ter sido evitado?", resume a Netflix.

"Um dos nossos objetivos era perguntar: 'O que está a acontecer com os nossos jovens hoje em dia? E que pressões enfrentam por parte dos amigos, da internet e das redes sociais?'", disse Stephen Graham à Netflix. "E as pressões que resultam de tudo isso são tão difíceis para os jovens daqui como são para os do resto do mundo", acrescenta.

Sobre o método de gravação, Philip Barantini explica que foram necessárias "semanas de preparação". "Basicamente, isso significa que carregamos no botão de gravar e só paramos no final da hora", explicou o realizador à Netflix.

"Mas é muito mais complicado do que parece. São necessários meses de preparação, semanas de ensaios e uma equipa incrível para tornar tudo possível em cada fase, desde o guião às localizações, ao design de produção e à escolha exata de onde e como a câmara irá captar cada cena", frisou.